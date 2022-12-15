زيلينسكي: الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة في القتال ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة له عبر الإنترنت إلى المجلس الأوروبي، إن الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة في كثير من النواحي في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي: "ستكون الأشهر الستة المقبلة حاسمة في المواجهة التي بدأتها روسيا بعدوانها من نواح كثيرة. العدوان ضد أوكرانيا وضد كل واحد منكم، لأن الهدف النهائي لروسيا أبعد بكثير من حدود وسيادة أوكرانيا، وستتطلب منا الأشهر الستة المقبلة جهودا أكبر من تلك التي بذلت خلال الفترة الماضية"، بحسب ما أورته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "أوكرينفورم"، اليوم الخميس.

يذكر أن الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش، أعلنت عن تبني لجنة وزراء مجلس أوروبا خطة عمل قياسية لأوكرانيا بمبلغ 50 مليون يورو للفترة من 2023 إلى 2026.