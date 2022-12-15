مصدر قضائي لبناني: 7 طلقات أصابت آلية اليونيفيل في جنوب البلاد

قال مصدر قضائي لبناني، إن 7 طلقات أصابت آلية اليونيفيل في جنوب لبنان، منوهًا إلى أن إحداها قتلت الجندي الإيرلندي، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وكانت قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان «اليونيفيل»، أعلنت مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بحادث جنوبي لبنان.

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي إن «جندي حفظ سلام قُتل وأصيب ثلاثة آخرون بحادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان».

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أضاف تيننتي: «حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط».

من جانبها، قالت قوات الدفاع الإيرلندية، في بيان لها، إن «جنديا إيرلنديا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتِل في لبنان، مساء أمس الأربعاء، عندما تعرّضت قافلة مكونة من مركبتين مدرّعتين، تقلّ ثمانية جنود وكانت متجهة نحو بيروت، لنيران أسلحة خفيفة».

وأضاف البيان أن فردا آخر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان حالته خطرة، بعد أن خضع لعملية جراحية بعد الواقعة بينما يتلقّى جنديان آخران العلاج من إصابات طفيفة، مؤكدا مقتل أحد جنوده في قوات حفظ السلام في واقعة خطرة في لبنان الليلة الماضية.