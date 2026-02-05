بنزيما يؤكد مخاوف رونالدو بـ«هاتريك» مع الهلال في أول مباراة

سجل الفرنسي كريم بنزيماثلاثة أهداف (هاتريك) في ظهوره الأول أمام الأخدود في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز، مع ناديه الجديد الهلال السعودي، بعد انتقاله للفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من اتحاد جدة.

وسجل بنزيما هدفه الأول للهلال في الدقيقة 31 بعد تسديدة رائعة بالكعب بعد متابعة لكرة ناصر الدوسري. قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60، والهدف الثالث في الدقيقة 64 ، بعد تمريرة بالعرض من سالم الدوسري.

وشارك بنزيما في التشكيل الرسمي لمواجهة مضيفه الأخدود، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.

وأكدت ثلاثية بمزيما مخاوف رونالدو الذي يشعر بالإحباط المتزايد بسبب قلة نشاط النصر في سوق الانتقالات، ولم يحقق النادي أي لقب خلال فترة وجود البرتغالي في صفوفه.

ويشعر رونالدو بالاستياء من فشل النصر في ضم لاعبين مميزين لتقوية صفوف الفريق من أجل الفوز بالالقاب، في الوقت الذي يقوم فيه منافسه الهلال بضم بنزيما.

ويحل الهلال ضيفًا على الأخدود سعيًا لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، وتصحيح المسار بعد سلسلة من التعادلات في الجولات الأخيرة.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه النصر بفارق نقطة وحيدة، بينما الأخدود فيحتل المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 10 نقطة.