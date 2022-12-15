نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة القصيرين بحى الزاوية الحمراء

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• فوزى: تركيب بلاط انتر لوك بشارع قطب الزنارى وصيانة أعمدة الإنارة بشارع منشية الجمل

تفقد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أعمال التطوير الجارية بحى الزاوية الحمراء، لرفع كفاءة الشوارع بمنطقة القصيرين، وذلك بحضور المهندس محمد عبد النعيم رئيس حى الزاوية الحمراء، ومديرى الإدارات المعنية ومشرفى القطاعات بالحى.

وأكد فوزى، اليوم الخميس، تركيب بلاط الانتر لوك بشارع قطب الزنارى ومتفرعاته وفقًا للخطة الاستثمارية لعام 2022، موجهًا برفع وإزالة جميع المخالفات والاشغالات التي تعوق حركة المواطنين بالشوارع والميادين.

ووجه فوزى، بضرورة التواجد المستمر بالشوارع لمتابعة ما يتم من أعمال على أرض الواقع، موضحًا أن إدارة الإنارة بالحى قدمت الصيانة اللازمة للأعمدة بشارع منشية الجمل وتمت الإنارة بالكامل.