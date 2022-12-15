المركزي الكولومبي يتوقع استمرار زيادة أسعار الفائدة خلال العام المقبل

قال البنك المركزي في كولومبيا إنه يستعد لزيادة جديدة في سعر الفائدة الرئيسية خلال الأسبوع الحالي، والتي لن تكون الأخيرة في ظل استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية.

وبحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء، يتوقع 28 من بين 31 محللا زيادة الفائدة هذا الأسبوع بمقدار نقطة مئوية واحدة، إلى 12%، وذلك خلال الاجتماع المقرر غدا الجمعة، في حين يتوقع الآخرون زيادتها بمقدر نصف نقطة فقط.

وسيصل معدل الفائدة بهذه الزيادة لأعلى المستويات منذ حدد البنك المركزي الكولومبي معدل تضخم مستهدف في 2000.

وأشارت بلومبرج إلى أن البنوك المركزية الأخرى في أمريكا اللاتينية، وبينها البرازيل وتشيلي، قد أوقفت زيادة أسعار الفائدة، بعد وصول معدل التضخم إلى ذروته واتجاهه للتراجع في هذه الدول.

في المقابل يواصل معدل التضخم في كولومبيا الارتفاع ليصل خلال الشهر الماضي إلى 12.5%.