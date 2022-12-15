روسيا تعلن دخول ثاني صاروخ باليستي عابر للقارات الخدمة في غضون يومين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات "يارس" دخل الخدمة في تشكيل كوزيلسك للصواريخ الاستراتيجية بمنطقة كالوجا؛ ليصبح ثاني صاروخ من نوعه في غضون يومين يبدأ مهامه القتالية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن تشكيل كوزيلسك، هو الأول من بين قوات الصواريخ الاستراتيجية الذي يتم إعادة تجهيزه بمنظومة "يارس" الصاروخية الثابتة.

وأشارت الى أنه سيسمح في تنفيذ خطة إعادة تسليح قوات الصواريخ الاستراتيجية لعام 2022 بزيادة حصة أنظمة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة، وزيادة القدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها، إضافة إلى التجهيز بأنظمة الصواريخ الجديدة، حيث تعمل قوات الصواريخ الاستراتيجية على إنشاء بنية تحتية اجتماعية؛ لتحسين ظروف الخدمة القتالية.

ومنظومة صواريخ "يارس" هي منظومات صاروخية استراتيجية روسية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وقائمة على الصوامع برؤوس حربية متعددة، وسوف تحل في المستقبل محل الصواريخ UR-100N، جنبا إلى جنب مع توبول، أساس القوة الضاربة لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.