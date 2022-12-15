أمريكا تفرض عقوبات على قطب التعدين الروسي بوتانين

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فلاديمير بوتانين، أحد أغنى الرجال في روسيا، ورئيس عملاق التعدين شركة " إم إم سي نوريلسك نيكل بي جي إس سي" وأكبر مساهميها.



ولكن العقوبات لم تمتد لشركته، للحفاظ على استقرار سوق المعادن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



وبوتانين رئيس شركة "إم إم سي نوريلسك نيكل بي جي إس سي"، التي تسهم بنحو 42% من إنتاج البلاديوم على مستوى العالم، و10% من النيكل المكرر، كما أن لها حصة في شركة بيتروفاكس فارم الروسية.



ويأتي هذا الإجراء ضد بوتانين في إطار حزمة عقوبات أوسع أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، واستهدفت بها نحو 40 شخصا تربطهم علاقات بالحكومة الروسية.



وطالت العقوبات في المقام الأول مصرف روسبنك الذي اشتراه بوتانين هذا العام، ومؤسسات مالية أخرى. وبعد الإعلان عن العقوبات، لم يطرأ تغير كبير على أسعار النيكل في لندن، مما بدد المكاسب التي تحققت في سابق.



وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في بيان اليوم :" نواصل تعميق عزلة روسيا عن الأسواق العالمية من خلال فرض عقوبات على بنوك روسية كبرى أخرى ".



يذكر أن بوتانين (61 عاما) لديه ثروة تبلغ 34 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، وتمثل أسهمه في "روس بنك" مجرد جزء من صافي ثروته.