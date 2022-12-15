ضبط شخصين بحوزتهما 860 طربة حشيش في الجيزة

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نحج قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة، في ضبط 860 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اتجار شخص "له معلومات جنائية"، وسيدة - مقيمان بمحافظة الجيزة- في المواد المخدرة مُتخذين من شقة سكنية "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (860 طربة لمخدر الحشيش وزنت 86 كيلو، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، و4 سيارات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريبا.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.