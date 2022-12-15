البنك المركزي الفيتنامي يطالب البنوك بخفض أسعار الفائدة على القروض

قال داو منه تو، نائب محافظ البنك المركزي الفيتنامي، إن البنك أصدر توجيها للبنوك التجارية من أجل تخفيض الفوائد على القروض والودائع لدعم الشركات والاقتصاد في البلاد.

ونقل موقع "داو تو" الإخباري الفيتنامي عن نائب محافظ البنك قوله أمام مؤتمر اقتصادي، اليوم الخميس، إن البنك سيدعم البنوك التي تعاني من صعوبات في السيولة النقدية عبر أدوات مختلفة مثل قروض إعادة التمويل أو مبادلات العملات الأجنبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن معلومات اتحاد البنوك الفيتنامي أن 16 بنكا تجاريا التزمت بخفض أسعار الفائدة، وأن 100% من أعضاء اتحاد البنوك وافقوا على خفض الفائدة على الودائع إلى 9.5% سنويا كحد أقصى، وخفض الفائدة على الإقراض بما بين 0.5 و2 نقطة مئوية بحسب نجوين كوك هونج الأمين العام لاتحاد البنوك.