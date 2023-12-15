الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: الدبلوماسية تستطيع إنهاء الحرب في أوكرانيا

دعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، رولف موتسينيش، إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية في الحرب الأوكرانية، مؤكدا تقديم بلاده المزيد من الدعم.

وقال موتسينيش لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في تصريحات نشرت اليوم الجمعة "يجب على الحكومة الألمانية اتخاذ مبادرة دبلوماسية جديدة في عام 2024 وإجراء محادثات مع الصين ودول الجنوب العالمي على نطاق أكبر بكثير من ذي قبل".

وتابع:"يمكن أن يكون من المؤكد أن الهند والبرازيل وإندونيسيا ودول أخرى لها تأثير على /الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين. ويجب الاستفادة من هذا التأثير".

وأضاف أنه يتعين على جميع القادة السياسيين أن يدركوا أن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي في ساحة المعركة. ستتعرض روسيا لهزيمة عسكرية بكل الوسائل المتاحة لها.

وقال موتسينيش "سيكون لدى الرئيس الروسي القدرة على مواصلة حرب الاستنزاف لفترة طويلة جدا جدا. لذلك من الضروري أن ندعم أوكرانيا في دفاعها بكل الوسائل المتاحة لنا طالما كان ذلك ضروريا".