لوفتهانزا الألمانية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من يناير

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من الثامن من يناير المقبل، بعد أن أوقفت رحلاتها المجدولة بانتظام من وإلى تل أبيب، بعد بداية الحرب بين إسرائيل وغزة.

وأعلنت شركة الطيران عن تنظيم أربع رحلات أسبوعية من فرانكفورت وثلاث رحلات أسبوعيا من ميونيخ.

وأضافت لوفتهانزا، أن شركتي طيران أخريين تابعتين لمجموعة لوفتهانزا، هما الخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية السويسرية، ستنظمان رحلات أسبوعية إلى تل أبيب مرة أخرى اعتبارا من النصف الأول من يناير، وإضافة إلى الرحلات الجوية من ألمانيا، سيمثل هذا نحو 30% من جدول الرحلات العادية.

وكانت شركة الطيران الألمانية علقت رحلاتها إلى المدينة الساحلية، بعد يومين من الهجوم الذي شنته حركة حماس الإسلامية وغيرها من المنظمات الفلسطينية الأخرى على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ومع ذلك، نقلت لوفتهانزا في وقت لاحق العديد من المواطنين الألمان من إسرائيل إلى ألمانيا، في رحلات نظمتها وزارة الخارجية الألمانية.