المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنه للمرة الخامسة يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قطع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف في تصريح له مساء الخميس: "قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين، وهذا يعني أن هناك العديد من الشهداء والجرحى لن يتمكن أحد من الوصول إليهم وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا".

وأكد قطع الاتصالات والإنترنت جريمة متكاملة مع سبق الإصرار تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية، مطالبا بوقف الحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل.

وكتبت الشركة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، منذ قليل: "أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر، حماكم الله وحمى بلادنا".