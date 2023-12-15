معلول يتقدم للأهلي أمام اتحاد جدة في قمة مونديال الأندية

تقدم الأهلي على نظيره اتحاد جدة السعودي بهدف أول سجله علي معلول، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، في كأس العالم للأندية.

ويفتتح الأهلي مشواره في نسخة كأس العالم للأندية 2023، بمواجهة اتحاد جدة السعودي في الثامنة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية، بعدما فاز الفريق السعودي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول بنتيجة 3-0.

وسجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 22 من عمر المباراة من ركلة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد لمسة يد على حسن كادش، لاعب اتحاد جدة.

ويسعى الأهلي في مشاركته التاسعة بمونديال الأندية لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد الحصول على الميدالية البرونزية في ثلاث مناسبات سابقة.