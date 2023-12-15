زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن العفن الهبابي بأشجار المانجو وطرق المكافحة

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قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات، انتهت من تنفيذ ندوة إرشادية عن العفن الهبابي في أشجار المانجو والطرق المثلي للمكافحة؛ وذلك لمزارعي قرية بندف التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أن الندوة شهدت حضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقايه النبات والمهندس أحمد رفعت العساسي مدير إدارة المكافحة البستانية بالمديرية والمهندس أحمد مصطفى مدير إدارة منيا القمح الزراعية ومهندسو جهاز المكافحة بإدارة منيا القمح الزراعية وعدد من المزارعين.

وأضاف أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابي وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.