لا شبهة جنائية في العثور على جثة مسن بسوق الجملة بأكتوبر

تباشر النيابة الكلية بأكتوبر التحقيقات حول العثور على جثة شخص متوفى دخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، حيث تبين أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور جثة شخص متوفى خلف السوق القديم دخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور، إلى محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مسجى على الأرض يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة أن الوفاة طبيعية، ولا شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.