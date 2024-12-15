إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نصف نقل بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق الداخلة - الفرافرة بالوادي الجديد.

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغًا يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل؛ لذا انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث.

وجرى نقل المصابين "منصور أبو الوفا عبد الستار 48 عاما، من محافظة الإسكندرية، وعلي ممدوح حسن 38 عامًا من محافظة الإسكندرية، ومصطفى أحمد نوفل 42 عامًا، من محافظة الإسكندرية"، إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، لقي شخص يدعى أشرف محمود نايل جمعة، مصرعه نتيجة انقلاب دراجة نارية وهو في طريقه لأداء العزاء في منطقة بئر 9 بغرب الموهوب.