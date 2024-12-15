الإسكان: مدينة أكتوبر الجديدة تستقبل وفد مستثمرين صينيين لبحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار

استقبل مسؤولو جهاز مدينة أكتوبر الجديدة وفدًا من المستثمرين الصينيين، في إطار بحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار، والاطلاع على موقف تنفيذ المرافق والطرق لقطع الأراضي الخاصة بالمطورين الصناعيين في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وكان في استقبال الوفد الصيني المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، والدكتور المهندس رزق محمد، معاون رئيس الجهاز، والمهندس حازم إبراهيم، مدير إدارة الطرق، والمهندس محمد حسن، مدير إدارة المرافق.

تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالتيسير على المستثمرين في المدن الجديدة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع الصناعة، وتقليل فجوة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، مع إبراز قدرة الدولة على توفير متطلبات الصناعات العالمية.

وبدوره، قدم رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة شرحًا وافيًا للموقف التنفيذي لأعمال المرافق والطرق بالمنطقة الصناعية، التي تبلغ مساحتها حوالي 10 آلاف فدان، بهدف إطلاع الوفد على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص حوالي 7 آلاف فدان من الأراضي.

وفي ختام الزيارة، تقدم أعضاء الوفد الصيني بالشكر لمسؤولي جهاز مدينة أكتوبر الجديدة على حسن الاستقبال، مؤكدين رغبتهم في الاستثمار بالمدينة وفق الضوابط المقررة.

جدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة تضم أهم المطورين الصناعيين، مثل بولاريس، والسويدي، والجيوشي، وبليس مابرز، ومجموعة التنمية الصناعية، وجمعية الصناعات الصغيرة.