مديرية الشباب في بورسعيد تتابع المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

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قال محمد عبدالعزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، إنه يتابع تنفيذ آليات تحقيق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمراكز الشباب والأندية.

وأوضح محمد عبدالعزيز، في تصريح صحفي لـ"الشروق"، أنه مهتم بقطاع البراعم والناشئين خاصة في مجال رياضة التايكوندو.



وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إلى أنه يتم تدريب اللاعبين بأحدث أساليب التدريب الحديثة، ويتم تأهيل وتدريب أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، من خلال مدربين فنيين ولجنة إشراف علمية وتوفير اخصائي نفسي وأخصائي تغذية بشكل دائم ودوري.

وأضاف أن لاعبي فريق المشروع حصلوا على كؤوس ببطولات الجمهورية وتقييم مستوى متميز، وإنجاز ترتيب عام أول على مستوى الجمهورية.