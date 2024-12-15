لميس الحديدي تنعى نبيل الحلفاوي: رحل القبطان المصري الوطني الأهلاوي المحترم

نعت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ77 عامًا، بعد مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، دخل إثرها المستشفى عدة أيام.

وأعادت الحديدي، نشر تدوينة كتبها ابنا الراحل وليد وخالد الحلفاوي عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أعلنا فيه وفاة والدهما وموعد صلاة الجنازة.

وقالت: «رساله وجعت قلوبنا كلنا.. كنا مستنيين تغريدتك كالعادة بعد الماتش.. كان نفسنا نسمع صوتك لما قالوا إنك تعبان.. فجأة رحلت وتركت المكان فارغاً.. رحل القبطان المصري الوطني الأهلاوي المحترم.. وساب لنا حزن كبيير.. الله يرحمك».

وتوفي الفنان نبيل الحلفاوي، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، بعد مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، دخل إثرها المستشفى عدة أيام.

وشهدت الحالة الصحية للفنان الراحل تدهورا كبيرا خلال اليومين الماضيين، بعد دخوله في غيبوبة وفقدانه للوعي.