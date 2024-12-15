قوات الاحتلال تغلق عددا من مداخل محافظة بيت لحم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من مداخل محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمنى لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر «النشاش»، و«عش غراب» شرق بيت ساحور، والمدخل الغربي لمدينة بيت جالا.

وللعام الثاني على التوالي، تستقبل مدينة بيت لحم أعياد الميلاد وسط غياب كامل لمظاهر الاحتفال التي اعتادت أن تزين المدينة في هذا الوقت، لتقتصر الأجواء الميلادية على الصلوات والطقوس الدينية، في مشهد يعكس تأثير الأزمات المتلاحقة التي تعيشها المدينة، خاصة في ظل العدوان المتواصل على غزة.

من جهتها قررت بلدية بيت لحم عدم إقامة أي مظاهر احتفالية، مكتفية بالصلوات والطقوس الدينية داخل الكنائس.

وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، لشبكة فلسطين الإخبارية PNN: «إن هذا القرار اتخذ تقديرًا للظروف التي تمر بها المدينة وأهلنا في قطاع غزة».

وأضاف: «عيد الميلاد يمثل عقيدة وإيمانًا راسخًا، ولا يمكن لأحد أن يلغي هذا العيد. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، تقتصر الاحتفالات على الصلوات التي تقام في الكنائس، حيث يواصل أبناء شعبنا ممارسة شعائرهم الدينية مثل باقي العالم».