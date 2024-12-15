الصحة الفلسطينية تفعل مركز طوارئ بمستشفيات شمال الضفة

جرى، اليوم السبت، وبتعليمات من وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، تفعيل مركز أزمة طارئ في مكتب الوزير بنابلس.

ويضم المركز، مختلف الإدارات العامة والوحدات ذات العلاقة، للتعامل مع كافة حالات الطوارئ الصحية، وبحث الاحتياجات اللازمة لعمل المستشفيات في محافظات شمال الضفة الغربية.

في السياق، زار الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ معتصم محيسن، ومدير عام المستشفيات هيثم الهدرة، مستشفى جنين الحكومي، للاطلاع على الأوضاع الصحية في المحافظة والاحتياجات اللازمة، وتم الاجتماع بمدير المستشفى وسام بكر والمدير الطبي والمدير الإداري ورؤساء الأقسام، وبحث مستجدات العمل داخل المستشفى وآليات تعزيز الخدمات الصحية وتوفير اللازم