في لحظات الرحيل، لا تبقى إلا الكلمة الصادقة شاهدًا على الأثر الإنساني والعلمي الذي يتركه أصحاب الرسالة، ومع رحيل الدكتور محمد صابر عرب مساء الأحد ١٤ ديسمبر حرص عدد كبير من الأدباء والكتاب والكثير من المهتمين بالآداب والعلوم والتاريخ على نعيه بكلمات مؤثرة.

كانت البداية مع وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني والذي كتب عرب صفحته بفيسبوك:" إنا لله وإنا إلية راجعون ،أنعي بمشاعر الحزن والآسى الصديق العزيز الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة السابق

الذي عرفته إنساناً نبيلاً وزميلاً فاضلاً ومثقفًا قيمًا، فكان نموذجًا خلوقًا يحتذى به في إدارة العمل الثقافي.

سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويؤنسه برحابه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان".







فكتب الكاتب والصحفي سيد محمود عبر حسابه بفيسبوك:"رحمة الله على الدكتور صابر عرب المؤرخ ووزير الثقافة السابق الذي توفي الليلة عن ٧١ عاما ، عرفته في المواقع التي تولاها في دار الكتب ثم وزارة الثقافة خلال فترات صعبة ، وجمعتنا جلسات كثيرة مع الصديق الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد وكانت بينهما عشرة تمتد لسنوات عملهما في سلطنة عمان وفي كل الأمور اتسم بالحسم والانضباط وحسن التعامل والاحترام رحمة الله عليه وعزائي لزوجته الصديقة والزميلة أميرة خواسك".



ونعته الكاتبة والناشرة فاطمة البودي عبر حسابها بفيسبوك كاتبه:"خبر حزين جداً جداً ، الف رحمة ونور علي روحك يا دكتور صابر وخالص عزائي للصديقة أميرة خواسك والأسرة".



وكتب الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي :"أتقدم باسم الأمانة العامة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وباسم مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وباسمي، بخالص العزاء وأصدقه في وفاة الصديق العزيز المكرم المؤرخ وعضو النقابة ووزير الثقافة الأسبق د. صابر عرب. اللهم تغمده برحمتك وعفوك وأسكنه فسيح جناتك، نحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".



كما معاه الدكتور عمار علي حسن كاتباً:"البقاء لله وفاة الدكتور صابر عرب"، كما حرص على سرد تاريخه الثقافي والعلمي.







من جانبه كاتب الكاتب والصحفي وائل السمري :"لا إله إلا الله ، الأخ الكبير الفاضل المحترم الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق والرجل الذي لا يختلف اثنان علي دماثة خلقه وسعة علمه وتفانيه في خدمة الثقافة والوطن

خالص العزاء للأستاذة الكبيرة أميرة خواسك زوجته ولكل محبيه، صلاة الجنازة غدا في مسجد المغفور له حسن شربتلي بالتجمع عقب صلاة الظهر".



وكتب الدكتور سيد فليفل رائد الدراسات الأفريقية:"انتقل الى رحمة الله المؤرخ الكبير صديق العمر الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب الأستاذ بجامعة الأزهر، وزير الثقافة السابق والذي قاد مؤسسات ثقافية عديدة، وأدى دورا رياديا مرموقا وحاضر في عدة جامعات عربية، نعزي الأهل وأصدقاءه وهم كثيرون من المحيط للخليج، تلاميذه ومحبيه، رحمه الله رحمة واسعة وأنزله واسع الجنات وجزاه خير الجزاء عن عطائه الكبير.د، وانا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم".



وكتب الناقد شعبان يوسف:"رحيل واحد من أنبل وأجمل وأرق الناس، الصديق الحبيب دكتور محمد صابر عرب، وداعا وداعا أيها الجميل العف النبيل، سلم ع الحبايب حتى لقاء.



ومعاه الكاتب عبد الرحيم كمال كاتباً:رحم الله الاستاذ دكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق رحمة واسعة".



وكتب خلف الميري استاذ التاريخ والحديث المعاصر :"البقاء لله..وببالغ الحزن أنعي وفاة الإنسان النبيل المحترم الأستاذ الدكتور محمد صابر عرب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر ووزير الثقافة الأسبق .. يرحمه الله رحمة واسعة في فسيح جناته..صلاة الجنازة ظهر غدا الاثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ا بمسجد حسن الشربتلي..إنا لله وإنا إليه راجعون".







جدير بالذكر رحل عن عالمنا مساء الأحد ١٤ ديسمبر الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، وأستاذ التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وأحد أبرز المؤرخين المصريين المعاصرين، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد مسيرة علمية وثقافية حافلة بالعطاء في ميادين البحث الأكاديمي والعمل الثقافي العام.