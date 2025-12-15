ممثل ادعاء: رئيس كوريا الجنوبية السابق حاول استفزاز بيونج يانج لشن عدوان مسلح

قال ممثل خاص للادعاء، اليوم الاثنين، إن الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول حاول استفزاز كوريا الشمالية لشن عدوان عسكري على بلاده لتبرير إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، وللقضاء على المعارضين السياسيين.

وأوضح المدعي الخاص جو أون سوك، في إحاطة صحفية، أن فريقه وجه اتهامات إلى 24 شخصا، من بينهم يون وخمسة أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر ستة أشهر، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال أون سوك: "نعلم جيدا من التجارب التاريخية أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها".

وأضاف أن فريقه خلص إلى أن الرئيس السابق بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر 2024.

وتابع أن فريقه أكد أن يون ووزير الدفاع في عهده دبرا مخططا يعود إلى أكتوبر 2023 استهدف تعليق صلاحيات البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية طارئة.

وتابع: "لخلق مبرر لإعلان الأحكام العرفية حاولا استدراج كوريا الشمالية لشن عدوان مسلح، لكنهم فشلوا لأن كوريا الشمالية لم ترد عسكريا".

وكان فريق ممثل الادعاء الخاص قد اتهم سابقا يون وقادة عسكريين في عهده بإصدار أوامر بتنفيذ عملية سرية بطائرات بدون طيار "درونز" فوق كوريا الشمالية لتأجيج التوتر بين الجارتين.