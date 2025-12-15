رد المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي على سؤال الإعلامية لبنى عسل حول (الخطوات المتبعة للاطمئنان على خصوصية البيانات والمعلومات؟)، قائلًا إن أهم خطوة هي الحصول على الخطوات والإجراءات من مصادرها الموثوقة.

وأضاف خلال لقاء على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء اليوم الأحد، أن الجهات تواصلت مع الشركات العالمية المُصدرة لهذه التقارير، وأجرت أبحاثها ودراستها لتحديد الإجراءات المتبعة في هذه الحالات.

وذكر أن هذه الجهات تتمثل في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإدارة بالإضافة للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، موضحًا أهمية متابعة البيانات التوعوية الصادرة عنهم خصوصًا فيما يتعلق بحماية الأجهزة المحمولة.

وحذّر من متابعة القنوات غير الرسمية والموثوقة التي ربما تمثِل أدوات للاختراق.

وعلى صعيد أخر أوضح بدوي أهمية تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي لجذب المستثمرين الأجانب، قائلًا إن البنية التحتية بما تضمنه من شبكة الاتصالات والإنترنت أحد العوامل الجاذبة للمستثمرين.

وتابع أن مصر هي صاحبة أسرع وثاني أرخص إنترنت بإفريقيا، مضيفًا سرعة الإنترنت تضاعفت 15ضعفًا منذ 2018 حتى اليوم.

وعلق قائلًا: "التكنولوجيا في تطوير مستدام ومستمر.. ومش هنقف هنا علشان نحافظ على مركزنا كبلد جاذبة للاستثمار".

وأضاف أن الكوادر البشرية أيضًا تمثل عاملا جاذبًا للمستثمرين، مشيرًا إلى وجود 500 ألف متدرب داخل البرامج المجانية التي تقوم بها وزارة الاتصالات.

وتابع أن هذه البرامج تركز على بناء الإنسان المتكامل، من خلال التدريب الفني والمهني، والمهارات الشخصية واللغوية.

ويُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT)، أصدر بيانًا خلال الأسبوع الماضي حذّر فيه من محاولات اختراق إلكترونية متقدمة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر، وذلك وفقًا لما أعلنته شركتا Google وApple.

وأوضح الجهاز أن الهجمات تعتمد على استغلال ثغرات غير معروفة وإرسال روابط ورسائل خبيثة تبدو وكأنها من جهات موثوقة، مشددًا على أهمية تحديث الهواتف والتطبيقات بانتظام، وتفعيل إعدادات الحماية المتقدمة، والحذر من الروابط والرسائل المشبوهة. كما أكد استمرار متابعته للموقف بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات العالمية لضمان حماية مستخدمي الهواتف داخل مصر.