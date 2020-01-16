بوتين: روسيا ستبقى جمهورية رئاسية وستصبح أكثر انفتاحا مع زيادة أهمية البرلمان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن بلاده ستبقى جمهورية رئاسية ، مؤكدا أنها ستصبح أكثر انفتاحا مع زيادة أهمية البرلمان ومسؤولياته.

وأضاف بوتين - خلال اجتماع لمناقشة مقترحات التعديلات الدستورية - "أن مشروع التعديلات الدستورية يتطلب عملا جادا واختبارا دقيقا"، مشددا على أن الاتفاقات الدولية التي تبرمها روسيا لا يتعين أن تتناقض مع دستور البلاد.

وكان الرئيس الروسي اقترح أمس الأربعاء، إدخال تعديلات على صلاحيات ومهام رئيس الدولة، ووقع على مرسوم بتشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات حول إجراء تعديلات على الدستور الروسي.

ويقضي المرسوم بتعيين كل من رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس، ورئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع بافيل كراشينينيكوف، ومديرة معهد التشريع وعلم القانون لدى الحكومة الروسية تاليا خابرييفا رؤساء مشتركين لفريق العمل هذا.

وسيضم فريق العمل أكثر من 70 شخصية بينهم نشطاء مجتمع ومشرعون وعلماء وموسيقيون وفنانون ورياضيون.

يُذكر أن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد استبعد - في وقت سابق اليوم - إجراء استفتاء شعبي للموافقة على التعديلات الدستورية، التي اقترحها الرئيس الروسي في رسالته إلى الجمعية الفدرالية.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية اليوم عن بيسكوف قوله:" إنه سيتم إجراء تصويت على التعديلات الدستورية في المؤسسات الدستورية ذات الصلة"، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد إجراء وشروط التصويت على التعديلات الدستورية بموجب مرسوم رئاسي يصدر قريبا.