الفلبين تدين اعتداء خفر السواحل الصيني على بحار فلبيني في منطقة متنازع عليها والتسبب في إصابته

قال الجيش الفلبيني، إن أفرادا من خفر السواحل الصيني كانوا على متن زورق آلي، قاموا اليوم الاثنين بضرب بحار فلبيني على رأسه بعصا خشبية مرارا، في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي؛ ما تسبب في إصابته وإلحاق أضرار بقاربه الصغير.

ووثق بحارة فلبينيون آخرون، بالفيديو واقعة الاعتداء، التي تمت في منطقة "سيكند توماس شول" المتنازع عليها بشدة، ما أدى إلى إثارة حالة استنكار شديد لدى المسؤولين الفلبينيين.

وأشاد المسئولون الفلبينيون، بأفراد البحرية الفلبينية، حيث قالوا إنهم لم يقدموا على فعل أي شيء من شأنه أن يتسبب في حدوث أي تصعيد للواقعة.

ولم يصدر المسئولون الصينيون، بيانا فوريا بشأن الواقعة، ولكنهم جددوا مرارا مطالبتهم بالمنطقة وبالبحر الجنوبي بأكمله تقريبا.