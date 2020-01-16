الصليب الأحمر اللبناني يجلي 65 من السوريين جراء حريق بمخيمهم في عكار

أعلن الصليب الأحمر اللبناني إجلاء أكثر من 65 شخصا من النازحين السوريين إثر حريق مفاجىء شب بمخيمهم في بلدة تلعباس الغربي بمدينة عكار في شمال لبنان.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس، إنه تم نقل النازحين إلى خيم آمنة وغير متضررة بعد أن أتى الحريق على 13 خيمة بالكامل.

وأشار إلى أن إخماد النيران ومنع تمدد الحريق إلى باقي الخيم، لافتا إلى إسعاف 3 أشخاص جراء الحريق ونقلهم الى أحد المستشفيات للعلاج.

وأوضح أنه تم توزيع مساعدات سريعة على العائلات المتضررة، وهى مساعدات مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتنسيق مع منظمة "كونسرن".