 أعضاء من هيئة الدفاع عن كارلوس غصن يعلنون انسحابهم من القضية - بوابة الشروق
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أعضاء من هيئة الدفاع عن كارلوس غصن يعلنون انسحابهم من القضية

كارلوس غصن
كارلوس غصن
أ ش أ
نشر فى : الخميس 16 يناير 2020 - 10:16 ص | آخر تحديث : الخميس 16 يناير 2020 - 10:16 ص

أعلن عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن انسحابهم من القضية عقب فرار موكلهم إلى لبنان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن أتش كيه"، اليوم الخميس، أن المحامي جونيتشيرو هيروناكا أعلن انسحابه من القضية، كما أكدت مصادر انسحاب عدد آخر من المحامين بينهم المحامي تاكاشي تاكانو، إلا أن المحامي هيروشي كواتسو وعددا آخر سيواصلون الدفاع عن غصن.

وكان غصن، المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان، قد اعتُقِل في نوفمبر 2018 بمطار طوكيو، واحتُجِز لمدة 130 يوما، ووُجِهَت له اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في اليابان.

وينفي غصن جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ويؤكد أنه ضحية مؤامرة من شركة نيسان ومسئولين يابانيين.


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