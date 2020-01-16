مقتل جندي عراقي وإصابة آخر في هجوم لداعش قرب الحدود السورية

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة نينوي، اليوم الخميس، بمقتل جندي عراقي وإصابة آخر في هجوم لعناصر تنظيم داعش قرب الحدود السورية شمال غرب الموصل.

وقال العقيد صالح شريف من قيادة عمليات نينوي، إن "عناصر داعش هاجموا اليوم نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في ناحية ربيعة الواقعة على الحدود السورية العراقية، وتمكنوا من قتل جندي وإصابة آخر قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية اعتقلت اليوم داعشيتين، إحداهن سورية والثانية عراقية في منطقة الشعارين بالبلدة القديمة في الموصل"، موضحا أن العراقية كانت مسئولة المفتشات الداعشيات في ديوان الحسبة.

وذكر المصدر أن "الطائرات العراقية قصفت صباح اليوم أوكارا لتنظيم داعش في جبال العطشانة، ودمرت 3 منها وقتلت 7 من عناصر داعش".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوي وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.