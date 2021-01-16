وكالة الفضاء المصرية: إطلاق قمر صناعي تجريبي خلال الربع الأول من العام الجاري

قال الدكتور أحمد فراج، رئيس قسم التحكم بوكالة الفضاء المصرية، إن الأقمار الصناعية تكشف عن الثروات التي يحملها باطن الأرض من معادن، فضلًا عن أنها تحدد المناطق القابلة للاستصلاح الزراعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حصاد الأسبوع» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن مصر تعد من الدول العربية الرائدة في قطاع الفضاء وتمتلك 3 أقمارصناعية، موضحًا أن لكل قمر صناعي مهمة خاصة كمراقبة الأرض والحدود والتنبؤ بالأحوال الجوية.

وأوضح أن قمر طيبة الصناعي خاص بالاتصالات اللاسيلكية داخل الحدود المصرية، ذاكرًا أن هناك فريق مصري يقوم بالمشاركة في تصنيع قمر صناعي تجريبي بنسبة 45% والذي سيتم إطلاقه في الربع الأول من العام الجاري، بالتعاون مع شريك أجنبي.

وذكر أنه تم إطلاق قمرين صناعيين خلال عام 2019 بمشاركة الفريق المصري مع وكالتي الفضاء الأمريكية واليابانية،

وأشار إلى أن الوكالة تستهدف زيادة المشاركة المصرية في تصنيع الأقمار الصناعية، لافتًا إلى إطلاق قمر تجريبي خلال العام الجاري بمشاركة مصرية في التصنيع تصل إلى 80%، وأخر بصناعة مصرية خالصة.

وأكد أن الدولة تسير وفقًا لخطط مدروسة تعمل على توفير تكنولوجيا الفضاء، خاصة مع ازدياد الحاجة إلى تقوية شبكات الإنترنت في ظل تبني الدولة لاستراتيجية التعليم عن بعد خلال الجائحة.