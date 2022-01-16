رئيس الوزراء: العلاقات مع أمريكا قائمة على الشراكة الاستراتيجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة علاقة شراكة استراتيجية بدأت منذ النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، وخاصة منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.



وأضاف مدبولي، خلال لقاء لبرنامج «بلا قيود»، المذاع عبر فضائية «BBC عربي»، مساء الأحد، أنه على اختلاف الإدارات استمرت الشراكة الاستراتيجية من منطلق إيمان الدولتين بالحرص على استمرار وتقوية العلاقات، مشيرًا إلى أن العلاقات تمر بمراحل تقارب وفتور طبقا لرؤى بعض الإدارات.



ونفى مرور العلاقات الثنائية بمرحلة فتور خلال الفترة الحالية، معقبًا: «البعض يقول إن مصر علاقتها كانت أفضل مع الإدارة السابقة، لكن مع الإدارة الحالية لأول مرة نعقد الحوار الاستراتيجي بين الدولتين شهر نوفمبر الماضي، والتقرير الصادر عن الحوار يتحدث عن نطاق إيجابي في التعامل وتفهم القضايا المشتركة».



وعن قضية حقوق الإنسان، تابع: «نتحدث من منطلق كيف يرى الغرب مسألة حقوق الإنسان في الدول النامية والشرق الأوسط وليس مصر فقط على الأخص، يجب أن نعي أن الظروف تختلف من دولة لأخرى، ونحن ننظر للقضية بصورة متكاملة اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية».