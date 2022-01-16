«القومي للسينما» ينظم عرضا لأفلام نوادي ومراكز الشباب بمركز الثقافة السينمائي الأربعاء المقبل

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، ندوة فنية وعرضا سينمائيا لمجموعة أفلام لشباب النوادي ومراكز الشباب بالقاهرة، وذلك في السادسة مساء الأربعاء المقبل.

وذكر المركز القومي للسينما - في بيان أصدره اليوم /السبت/ - أنه من المقرر أن يتم عقب العروض عقد ندوة للناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي، بحضور كل من الدكتور وليد سيف والدكتورة مرفت سلامة استشاري الصحة النفسية والخدمات الأسرية والمخرج رأفت ميخائيل وماجد صفوت، وذلك لمناقشة الأفلام التي تم عرضها.

ونوه المركز بأن الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية بالتعاون مع الشاعر أحمد سمك مدير إدارة الفنون بالشباب والرياضة، وذلك باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .