ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالغربية تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع الأسلاك".

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام شخصين ، لهما معلومات جنائية ، يقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع الأسلاك" متخذان من دائرة المركز محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما فرد محلى وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (8) وقائع أخرى بدوائر (قسمى شرطة (ثانى - ثالث المحلة) بالغربية - مراكز شرطة (المحلة - سمنود) بالغربية – (كفر الشيخ - نبروه ) بالدقهلية – (الخانكة) بالقليوبية) كما ارشدوا عن المسروقات المستولى عليها ( 5 مركبات "توك توك" - 3 دراجات نارية).