القومي لحقوق الإنسان يناقش حقوق الأطباء والمرضى في الخدمات الصحية الجيدة

ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان "المسئولية القانونية: حقوق الأطباء والمرضى بين التشريع والممارسة"، فى إطار اهتمامه بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التمتع بأعلى قدر ممكن من الصحة الجيدة بدنيا ونفسيا وحق الإنسان في الحصول علي أفضل مستوي ممكن من الخدمات الصحية.



وتهدف الحلقة النقاشية، التي تفتتحها مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وتديرها وفاء بنيامين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى توفير مساحة لعرض وجهات نظر كل الأطراف المعنية من أطباء ومرضى ومؤسسات طبية بالتركيز على حقوق المواطن كما يكفلها الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان النافذة في مصر، وذلك ما بين فلسفة وروح القانون والتطبيق على ارض الواقع وللوصول لمشروع قانون يحقق التوازن المطلوب بين حقوق الاطباء وحقوق المرضى.



يشارك في الندوة برلمانيون وأطباء وممثلي المرضى وممثلي وزارة العدل وممثلين عن نقابة الأطباء ووزارة الصحة والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والطب الشرعي، ولفيف من أساتذة القانون وأساتذة الأطباء من الجامعات والهيئات الطبية المختلفة مثل جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والأزهر والمنصورة والزقازيق ودمياط والمستشفيات العسكرية ومستشفيات الشرطة، بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني.