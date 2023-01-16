 المستشار الألماني يزور منطقة الصناعات الدفاعية في جنوبي ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الألماني يزور منطقة الصناعات الدفاعية في جنوبي ألمانيا


نشر في: الإثنين 16 يناير 2023 - 8:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يناير 2023 - 8:17 ص

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت لاحق اليوم الاثنين زيارة منطقة الصناعات الدفاعية في مدينة أولم بجنوبي ألمانيا، وسط الجدل الدائر حول تقديم أسلحة لأوكرانيا.

وجرى التخطيط لإجراء جولة في شركة تصنيع الإلكترونيات الدفاعية "هنسولدت"، التي تبني رادارات للطائرات النفاثة من طراز "يوروفايتر"، جنبا إلى جنب مع معدات أخرى.

ومن المتوقع أن يرى شولتس، من بين أشياء أخرى ، رادارا سلبيا لا يمكن اكتشافه، بالإضافة إلى رادار تم تطويره خصيصا للدفاع ضد المسيرات الجوية.

ويقع مقر شركة "هنسولدت" في تآوفكيرشين بضواحي ميونخ، ولكن أكبر موقع إنتاج لها يقع في مدينة أولم.


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