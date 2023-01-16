وزير الإنتاج الحربي يبحث مع وفد البرلمان الكوري الجنوبي التعاون المشترك بين الجانبين

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، سول هوون عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الكوري الجنوبي ورئيس المنتدى الكوري الأفريقي وذلك بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق لهما، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللقاء بالترحيب بالضيوف، قائلا إن هذا اللقاء يستهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقات التعاون القائمة مع الجانب الكوري الجنوبي وتسعى لتطويرها لآفاق أكثر رحابة، كما أكد على أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى هي الإنفتاح على التعاون مع كل الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو زيادة التعاون والتكامل مع الشركاء في الخارج ونقل التكنولوجيا الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتاحة لزيادة عمق التصنيع المحلي.

أوضح صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي تعد مصدر رئيسي لتدبير متطلبات القوات المسلحة وواحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة وتشارك في تنفيذ المشروعات القومية وتقوم بإنتاج العديد من المنتجات المدنية بالاستفادة من فائض الطاقات بالشركات التابعة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتنفيذ خطط التنمية المستدامة حيث يتبع الوزارة 16 شركة صناعية وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي وشركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات إلى جانب قطاع للتدريب وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة.

وأشار السيد الوزير إلى مجالات التعاون العسكري والمدني الحالية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية الجنوبية مثل التعاقد مع شركتيّ "هانوا/بونجسان" للتصنيع المشترك للهاوتزر K9-A1 EGY وذخيرته بالتعاون مع شركة "هانوا" إلى جانب التعاون مع شركة "JST" في مجال تصنيع معدات مصانع تدوير المخلفات الصلبة والتعاون مع "هانوا تكوين" في مجال صناعة كاميرات المراقبة، كما ناقش الجانبان مجالات التعاون المقترحة مثل (التصنيع المشترك لمنصات التحكم عن بعد، تصنيع مكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا إنتاج محارق النفايات، تصنيع معدات الميكنة الزراعية ذاتية الحركة وأنظمة الري الحديثة، إنتاج مكونات أنظمة الإطفاء والإنذار الآلي)، ذاكرا أن الشركات الكورية الجنوبية كانت سبّاقة في المشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX" في نسختيه الأولى عام 2018 والثانية عام 2021، موجهاً الدعوة للشركات الكورية الجنوبية للحضور والمشاركة في المعرض بنسخته الثالثة خلال العام الجاري.

أكد سول هوون عضو لجنة الدفاع بالبرلمان الكوري الجنوبي ورئيس المنتدى الكوري الأفريقي على تطلعه إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وتبادل الخبرات والتكامل بما يحقق عائد إيجابي يعود بالنفع على الجانبين، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات (الكورية – المصرية) خاصةً بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية إلي كوريا الجنوبية عام ٢٠١٦ وما نتج عنها من تقوية للعلاقات بين الدولتين ونقلها إلي مرتبة الشراكة الإستراتيجية الشاملة، مضيفاً أن التعاون الذي يتم الآن بين الجانب الكوري الجنوبي والمصري هو الأفضل على الإطلاق منذ بدء التعاون المشترك والذي امتد مؤخرًا ليشمل مختلف المجالات وعلى رأسها الصناعات الدفاعية، متمنياً تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجالات التصنيع المختلفة سواء العسكرية أو المدنية.

من جانبه أعرب هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن اهتمام الشركات الكورية بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، خاصةً في ظل الثقة المتبادلة ووجود تعاون مثمر سابق بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية.

وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن علاقة كوريا الجنوبية بمصر راسخة وأنه يبذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى بشكل دائم لتعميق الصناعة الوطنية في مختلف المجالات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية دعماً للاقتصاد القومي، لافتاً إلى أنه حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود وهدان رئيس قطاع الصناعات المغذية والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم والمهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية والمهندس عبد الحكيم شوقي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) والمهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، كما حضر اللقاء عدد من أعضاء البرلمان الكوري الجنوبي وهم لي هون سونج عضو لجنة الدفاع بالبرلمان ولي ون ووك عضو لجنة الاستخبارات والشئون الخارجية وجون هي سوك عضو البرلمان وشين جاي يونج موظف المراسم بالأمانة العامة للجمعية الوطنية، ومن سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة حضر كل من المقدم بحري/ لي دونج ريول ملحق الدفاع بالسفارة ورا جيون اوك مستشار ورئيس الفريق الاقتصادي بالسفارة وكيم هو جين باحثة أولى بالسفارة.