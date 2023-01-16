هيئة المجتمعات العمرانية تعتذر لسكان الشيخ زايد عن تأخر عودة المياه

المهندس عبد المطلب ممدوح يشرح أسباب قطع الخدمة عن المدينة وجهود الإصلاح

أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس عبد المطلب ممدوح، عودة المياه تدريجيا إلى مختلف الأحياء المتضررة في الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، متوجها بالاعتذار عن تأخر الإصلاحات.

وشرح ممدوح خطوات التعامل مع الكسر المفاجئ في خط المياه العكرة قطر 1800 مم بمنطقة برقاش، موضحا أنه أحد الخطوط الناقلة للمياه إلى محطة التنقية بمدينة الشيخ زايد، بطاقة عملاقة تصل إلى 570 ألف م3/ يوم، والتي تغطي المدينة بالكامل وجزء من مدينة السادس من أكتوبر، وهو ما تسبب في انقطاع الخدمة في الساعات الماضية.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتخاذ التدابير المطلوبة لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انكسار الخط من فصل للمضخات فور وقوع الكسر، مشيرا إلى حشد فريق مكون من حوالي 100 عامل وفني لإصلاح الماسورة مع توفير جميع المعدات المطلوبة بواقع (٣ سيارات سيول - ٥ حفارات - ٣ لوادر - ٤ عربات جامبو - كساحاتين لنقل المواسير - ٥ عربات ربع نقل).

وأكد توفير الإمكانات المطلوبة بمكان الإصلاح، واستمرار التواصل بين غرفة العمليات المركزية بالجهاز والهيئة مع المواطنين لتلقي الشكاوى ومتابعة عملية إصلاح الخط، وتوفير سيارات المياه في بعض النقاط.

وأوضح أن هذا الخط ثالث أكبر الخطوط الناقلة للمياه في مصر، وأنه يتطلب اتخاذ تدابير غاية في الدقة في أثناء التعامل مع هذه الأقطار الكبيرة من خطوط المياه، مضيفًا: "لذا استمر العمل على الإصلاح مدة وصلت إلى ما يقرب من 16 ساعة".

وأشار إلى تنفيذ العديد من الأعمال الفنية المتخصصة، وعلى سبيل المثال: (الكشف وإزاحة التربة من منطقة الكسر، وكذلك الكشف عن أجزاء من الخط بالمناطق المجاورة قبل وبعد نقطة الكسر – تجهيز القطع الخاصة المستخدمة في الإصلاح ونقلها إلى موقع الكسر – تصفية الخط من المياه بعد حدوث الإنكسار ونزح كميات المياه الهائلة من موقع الكسر حتى يتمكن العمال والفنيون من التعامل مع أجزاء الخط الناقل – تركيب الجوانات المطلوبة واستكمال أعمال الوصلات واللحامات المتخصصة ثم البدء في عمليات الردم فوق الخط حتى يمكن بدء اختبار الخط مرة أخرى بالتحميل التدريجي للمياه طبقاً للطرق القياسية المتبعة).

وأكد أنه لا يمكن تشغيل الخط وجميع الطلمبات مرة واحدة في نفس التوقيت، لكن يتطلب الأمر ملء الخط تدريجيا وتشغيل الطلمبات المغذية تدريجيا حتى لا تتسبب عملية الملء في حدوث زيادة ضغوط في أي أجزاء أخرى من الخط نظرا لفروق المناسيب الكبيرة، وكذلك التصرفات المنقولة إلى محطة المياه).

وأشار إلى اتباع الإرشادات والمواصفات الفنية المتعلقة بإصلاح مثل تلك الكسور لتفادي حدوثها مره أخرى، وجار متابعة عمليات ملء وتحميل الشبكة تدريجيا حتى وصول الخدمة لجميع أجزاء الشبكات والمناطق المختلفة بمدينة الشيخ زايد والمناطق المخدومة بمدينة 6 أكتوبر، ووصول الخدمة تباعا إلى مختلف المناطق حسب اتساع أطوال شبكات التوزيع.

ونوه بأن جهاز المدينة فور وقوع الكسر وفر 11 سيارة مياه لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين عودة الخدمة، لافتا إلى تغطية أماكن مختلفة بالمدينة منها: الحي السادس عشر أمام مسجد الريان، والحي الحادي عشر، والحي الأول المجاورة الخامسة، والحي الثالث والحي الثالث عشر أمام مسجد الروحان ومشروعات دار مصر بالحي 12 والحي 16 وشارع الحكمة الفاصل بين الحيين السابع والثامن، والتحرك في جميع المجاورات بالأحياء.

وتوجه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاعتذار لمواطني مدينتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، على التأخير في إصلاح هذا الكسر، الذي واجه العاملون والفنيون فيه تحديات كثيرة، رغم أنهم على مدار الساعات الماضية، ومعهم مسئولو الهيئة وجهاز المدينة لم يتركوا موقع العمل، حتى تم الإصلاح، وبدأ ضخ المياه في الشبكات.