قال العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، إن ميزانية النادى تبلغ تقريبا 2.5 مليار جنيه، معتبرا أن تعديلات قانون الرياضة يجب أن تستهدف تحقيق إيرادات حقيقة على الأرض.



وتساءل خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون الرياضة: هل التعديلات الحالية تهدف لإعادة ترتيب الملف بشكل يضمن النهوض بالرياضة المصرية؟



وأكد ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وانتقد إذاعة مباراة للنادي الأهلى لصالح الاتحاد لمجرد أن حقوق البث ليست له، وشدد على أن فلسفة التعديلات يجب أن تقوم على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.



وتساءل نائب رئيس النادى الأهلى"ما الفرق بين الهيئة الأهلية والحكومة والخاصة، وهل النادى الأهلى هيئة أهلية، وماذا عن اللائحة التنفيذية للقانون هل ستكون ترجمة صريحة للمواد المزمع إضافتها والتى تهدف لحل المشاكل التى تعيشها الرياضة المصرية؟".



وانتقد عدم تفعيل المواد الخاصة بالاعفاءات لبعض المرافق منها الكهرباء والمياه على الرغم من النص عليها فى القانون، وقال إن فى حال عدم تفعيل المواد الخاصة بالاعفاءات والتيسيرات والتسهيلات لا جدوى من استمرار وجود هذه المواد.



وشدد فاروق، على ضرورة إعادة النظر بجدية في ملف حقوق البث، قائلا:" من يمتلك المنتج وهى الأندية الرياضية تمتلك حقوق البث، منتقدا فرض نسبة من الرسوم على عقود تبديل اللاعبين، متابعا: "دفعت مليون حنين علشان ابدل لاعبين هاند بول عندى فى النادى خلال عدة أشهر، متسائلا:" هل هذه المبالغ يقوم الاتحاد بإعادة استثمارها من خلال اكتشاف مواهب رياضية جديدة ويكون للأندية نصيب منها حسب ملاءة كل نادى، وفى هذه الحالة لا مانع ولكن هذه المبالغ لا تعود على الاندية بفائدة تذكر".



وتساءل فاروق: "هل التعديلات المرتقبة تطرقت لازمة الإعلام الرياضى، لازم القانون يحميني، هل التعديلات تطرقت لملف السوشيال ميديا اللى عامل قلق غير طبيعى في الرياضة المصرية، القانون صدر أول مرة في توقيت إيجابي والآن نحتاج أن تكون التعديلات تهدف لإعادة الترتيب بالشكل الأمثل لملف الرياضة في مصر، مؤكدا أن ملف الرياضة من الملفات الرئيسية التى سترفع معنويات المواطنين في الشارع.



وقال فاروق، إن الوزارة لابد أن تكون داعمة للرياضة وليست منافس للأندية، متابعا:" فرع النادي الأهلي الجديد بالتجمع تم شراء الأرض ب700 مليون جنيه، وبناء كلف النادى 700 مليوو جنيه أيضا؛ ومن ثم على الوزارة أن تكون داعم وليست منافس".