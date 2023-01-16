محمد رمضان يلبي استغاثة إحسان التركي ويعلن انضمامه لمسلسل «جعفر العمدة»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لبى الفنان محمد رمضان استغاثة الفنان إحسان التركي، حيث أعلن عن انضمامه لفريق عمل مسلسل "جعفر العمدة" المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وحرص محمد رمضان على الترحيب بإحسان التركي في أول أيام تصوير دوره، بنشر صورة تجمعهما، وعلق عليها: "الفنان القدير إحسان التركي نورت مسلسل جعفر العمدة".

ويأتي ذلك عقب تصريحات إحسان التركي الإعلامية التي قال فيها إنه يعاني من قلة المشاركة في الأعمال، مما اضطره لبيع سيارته وأثاث بيته لتوفير نفقات المعيشة له ولأسرته.

ووجه إحسان التركي رسالة إلى محمد رمضان قال فيها: "أنت فى مقام ابني وأخويا واشتغلت معاك كتير وأرجو تفتكرني".