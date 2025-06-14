ريال مدريد يُحصّن مهاجمه الشاب بشرط جزائي بقيمة مليار يورو

مدّد نادي ريال مدريد الإسباني عقد مهاجمه الشاب راؤول أسينسيو حتى صيف عام 2031، في خطوة تؤكد تمسك النادي بموهبته الواعدة ضمن إطار خطته طويلة الأمد لبناء جيل جديد من النجوم.

ووفقًا لما أورده الصحفي فابريزيو رومانو، فإن العقد الجديد يتضمن بندًا جزائيًا هائلًا تبلغ قيمته مليار يورو، ما يعكس رغبة الإدارة الملكية في حماية اللاعب من أطماع كبار الأندية الأوروبية في المستقبل.

ويأتي هذا التجديد في وقت يتحضر فيه ريال مدريد للمشاركة في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.