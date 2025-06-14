المرشد الإيراني يعين العميد مجيد موسوي قائدا للقوة الجوية الفضائية للحرس الثوري

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المرشد الإيراني علي خامنئي، قرارًا بتعيين العميد مجيد موسوي، قائداً لقوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري، وذلك خلفًا للواء أمير علي حاجي‌ زاده.

وأضاف بيان، نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء، السبت: «نظراً لمقتل اللواء أمير علي حاجي‌ زاده، على يد الكيان الصهيوني المجرم، وبناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، ونظراً لكفاءتكم وتجاربكم القيّمة، أعيِّنكم قائداً لقوّات الجوّ-فضاء في حرس الثورة الإسلامية».

وقال: «من المتوقع منكم العمل على تعزيز القدرات الشاملة للوحدات الصاروخية والطائرات المسيّرة، وترسيخ التقوى والبصيرة في صفوف الكوادر، وبناء قوة تليق بمستوى الثورة الإسلامية».

واغتالت إسرائيل اللواء أمير علي حاجي زاده، وفق ما أكده الإعلام الإيراني خلال الضربات الإسرائيلية التي استهدفت، الجمعة، إيران.

اللواء زاده من مواليد 28 فبراير 1962 في طهران، وشغل منصب قائد قوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني منذ عام 2009.

انضم إلى صفوف الحرس الثوري في عام 1980 مع اندلاع الحرب الإيرانية العراقية، وشارك كقناص في عمليات عسكرية بارزة مثل «كربلاء 4»، و«كربلاء 5»، و«الفجر 8».

وبعد انتهاء الحرب، التحق حاجي زاده بقسم الصواريخ في الحرس الثوري، وكان من أبرز تلامذة أب البرنامج الصاروخي الإيراني الذي قتل في انفجار حسن طهراني مقدم.

وقد عمل لسنوات في مواقع استراتيجية مرتبطة بالقدرات الصاروخية، وتسلّم في عام 2006 قيادة الدفاع الجوي للحرس الثوري.

ويُعد حاجي زاده من الشخصيات المحورية في عمليات الحرس الصاروخية، بما في ذلك الهجوم على قاعدة «عين الأسد» مكان استقرار القوات الأمريكية في العراق، الذي جاء رداً على اغتيال قاسم سليماني.

وفي عام 2024، لعب حاجي زاده دوراً رئيسياً في العمليات الصاروخية الإيرانية ضد إسرائيل، ويُعرف كأحد المهندسين الأساسيين للقدرات الصاروخية والمسيّراتية في الحرس الثوري الإيراني.