مقتل عنصرين من الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي على مقاطعة زرندية وسط إيران

أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بمقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجوم إسرائيلي على مقاطعة زرندية بمحافظة مركزي وسط إيران.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء السبت، إن «العنصرين قُتلا خلال تأدية مهمتهما في حماية البلاد».

وشن سلاح الجو الإسرائيلي موجة هجمات جديدة على مواقع إيرانية فجر اليوم السبت، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، في حين اندلعت حرائق في مطار مهرآباد بالعاصمة طهران، بعد سقوط قذيفتين على المطار، وفق وسائل إعلام إيرانية، وقد أعلنت إيران تفعيل منظومة الدفاع الجوي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات واسعة استهدفت قواعد عسكرية لسلاح الجو الإيراني في قاعدتي همدان وتبريز غرب إيران، إضافة لمهاجمة وتدمير قواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيراني.

كما كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مهاجمة المنشأة النووية في منطقة أصفهان، مؤكدًا تدمير مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني، وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم ومختبرات.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك تقديرات تشير إلى أن غارة بمنطقة أسد آباد غرب إيران استهدفت منصات صواريخ باليستية.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت إيران دفعات من الصواريخ الباليستية صوب إسرائيل بعد ساعات من ضربات إسرائيلية مركّزة، استهدفت كامل التراب الإيراني بدءا من فجر الجمعة.