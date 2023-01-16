مصيلحي يحفز محمد محمود قبل الانضمام للاتحاد

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استقبل محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، محمد محمود، لاعب الفريق، بعد انضمامه لصفوف زعيم الثغر معارا من الأهلي لنهاية الموسم.

وكان الأهلي قد أعلن انتقال الثنائي محمد محمود وعمار حمدي، مقابل انتقال مروان عطية للنادي الأهلي.

وحرص مصيلحي على دعم وتحفيز محمد محمود من أجل تقديم أداء مميز مع نادى الاتحاد السكندري خلال المباريات القادمة للفريق.

وأشاد رئيس النادى كثيراً بقدرات اللاعب الفنية، مؤكدا له على ثقته الكبيرة فى قدرته على استعادة مستواه المعهود والذي أشاد به الجميع قبل وبعد انضمامه للأهلي.

وأكد مصيلحي أن اللاعب إضافة كبيره لصفوف زعيم الثغر هذا الموسم و تمنى له التوفيق في مشواره مع الفريق.