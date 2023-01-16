نبيل فهمي: الحرب القادمة في الشرق الأوسط ستكون على المياه

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن «الحرب والنزاع العسكري القادم في منطقة الشرق الأوسط سيكون على المياه»، منوهًا أن تركيا تتحكم في مياه سوريا والعراق.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الأحد، أن الخليج يعاني من مشكلة في المياه، فضلًا عن أن مصر تعاني من مشكلة مياه مع إثيوبيا، لافتًا إلى أن المنطقة تشهد فقرًا مائيًا هائلًا، بالتوازي مع التنامي في عدد السكان.

واستطرد: «التنامي في عدد السكان لا يسمح بتجاهل هذا الفقر، هذه مشكلة قادمة بدون أدنى شك، ولو حدثت حرب في الشرق الأوسط خلال الـ20 عامًا المقبلة، فستكون على المياه وفقًا لتقديري، وأتمنى أن أكون مخطئًا».

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن إسرائيل تستهلك ضعف كمية المياه التي يستهلكها الفلسطينيون، والكمية التي يستهلكها الأردنيون، قائلًا إن «بعض الأنهار في سوريا والعراق انتهت بالكامل؛ نتيجة حواجز تضعها تركيا على منبع المياه».

وفي سياق متصل، تحدث عن رؤيته للخطوات الواجب اتخاذها؛ من أجل الوصول إلى نظام دولي ديمقراطي، مشيرًا إلى أن الوصول لهذا الهدف على المدى القصير «أمر مستحيل».

وأوضح أن «الدول الكبرى شرقًا وغربًا لا ترغب في تحقيق نظام ديمقراطي، بل ترغب في الحفاظ على وضعيتها في العالم»، متسائلًا عن سبب بقاء 3 دول غربية وهي: أمريكا وإنجلترا وفرنسا، كدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، رغم انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ولفت إلى أن حديثه مرتبط بخلق نظام أكثر عدلًا، معقبًا: «لن تتم الخطوة بسرعة، ويجب تهيئة الناس أن الكبير يخف قليلًا من قبضته، والصغير والمتوسط يتحمل مسؤولية أكبر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تغيير نظام التصويت بمجلس الأمن ليكون بأغلبية الثلثين وليس الفيتو».

وشدد على أهمية زيادة التمثيل القاري ليكون أكثر عدالة في مجلس الأمن، وتغيير أسلوب التصويت بحيث لا يمنح حقًا كاملًا لطرف على حساب الآخر، حتى يصبح العالم أكثر ديمقراطية.