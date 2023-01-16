ظهر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، سعيدا في تدريبات الأهلي بعد قرار عودته للمشاركة في المباريات.

وكان اتحاد الكرة قد أقر مساء اليوم الإثنين، بأحقية مشاركة محمود كهربا في مباريات الأهلي القادمة وذلك بعد نهاية فترة إيقافه التي كان مقرر لها يوم 11 يناير الماضي.

وانتهت فترة إيقاف محمود كهربا عن اللعب يوم 11 يناير الماضي، بعدما قضى عقوبة لمدة 6 أشهر بدون مشاركة مع الأهلي بعد حصول نادي الزمالك على حكم من فيفا بإيقافه وتغريمه ماليا.

وكان مصدر قد أكد في وقت سابق لـ الشروق، بأن مارسيل كولر، مدرب الأهلي، قرر ضم كهربا لقائمة مباراة سموحة المقرر لها مساء الغد الإثنين، في نصف نهائي كأس مصر 2021-2022.