محافظ دمياط تتابع موقف عمارات إسكان الأسر الأولى بالرعاية في رأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الموقف الخاص بعمارات إسكان الأسر الأولى بالرعاية، خلال اجتماع لها اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وممثلي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وأشارت "عوض"، في بيان لها، إلى استعراض كافة الملفات المُتعلقة بالوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية بدمياط ورأس البر، وأيضًا متابعة إجراءات المستحقين ممن ينطبق عليهم الشروط للتسكين بوحدات الأولى بالرعاية، وما تم تنفيذه من إجراءات لتحصيل المديونيات المستحقة على تلك الوحدات، لإنشاء صندوق خاص بالصيانة للاستفادة من تلك المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة على تلك الوحدات للحفاظ عليها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أيضا وإعداد حصر شامل لوحدات الإسكان الاقتصادي والاداري والصناعي، وتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات تغيير الاستخدام للتصالح عليها، حيث أكدت على متابعة تنفيذ جميع التوجيهات الخاصة بتلك المنظومة بشكل دوري.