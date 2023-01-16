بريطانيا تحث ألمانيا على السماح بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد

حثت بريطانيا ألمانيا، اليوم الاثنين، على السماح بتزويد أوكرانيا بدبابات من طراز ليوبارد، مؤكدة أنها بذلك يمكن أن تفتح باب الدعم من دول أخرى وأن برلين لن تكون وحيدة إذا زودت أوكرانيا بالدبابات.



وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمام البرلمان "وردت أنباء عن أن بولندا حريصة جدا بكل وضوح على التبرع ببعض دبابات ليوبارد، وكذلك فنلندا"، بحسب وكالة رويترز.



وأضاف "كل هذا يتوقف حاليا على قرارات الحكومة الألمانية، ليس فقط على ما إذا كان الألمان سيوفرون دبابات ليوبارد الخاصة بهم، وإنما على ما إذا كانوا سيسمحون للآخرين بذلك. أدعو زملائي الألمان إلى فعل ذلك".



واستقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت يوم الاثنين مع تعرض حكومتها لضغوط متزايدة للسماح للحلفاء بإرسال دبابات إلى أوكرانيا، وذلك في بداية أسبوع من المرجح أن يكون محوريا بالنسبة لخطط الغرب لزيادة تسليح كييف.



وقاومت ألمانيا مثل هذا التحرك حتى الآن، قائلة إنه لا ينبغي تزويد أوكرانيا بالدبابات الغربية إلا إذا كان هناك اتفاق بين حلفاء كييف الرئيسيين، خاصة الولايات المتحدة.



وردا على ذلك، قال والاس "أعلم أن هناك مخاوف داخل المؤسسة السياسية الألمانية من أنهم لا يريدون التحرك بمفردهم. حسنا، إنهم ليسوا بمفردهم".



وقال إن حجم الدعم سيتضح في اجتماع لحلفاء أوكرانيا سيُعقد في رامشتاين في ألمانيا يوم الجمعة.