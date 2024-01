على الرغم من البريق الجديد الذي أعطته السجادة الماسية لحفل جوائز إيمي لعام 2024، إلا أن النجوم الوافدين قرروا إعطاء الحفل المزيد من الإثارة من خلال إطلالتهم الجريئة والقبلات الساخنة.

ومن أبرز الإطلالات الجريئة التي وصلت على السجاد الماسي للحفل، النجمة سيلينا جوميز التي ارتدت فستان ذو بطانة شفافة، والنجمة سوكي ووتر هاوس التي استعرضت حملها بفستان أحمر اللون، وليف هويسون بسترة مفتوحة، بينما تلألأت النجمة جيسيكا تشاسان بفستان لامع تزينه خصلات متطايرة بها بريق ساطع.

ولم يستطع بعض النجوم السيطرة على مشاعرهم والتملك منها إما بغرض الحب الصادق أو الاستعراض أمام عدسات الكاميرات وتبادل القبلات، وكان أبرزهم الثنائي كورتني كارداشيان وترافيس باركر اللذان لم يخجلا من قبلة جريئة على السجادة الماسية.



والنجم كيران كولكين بطل مسلسل " Succession"، الذي ظهر خلف النجمة المخضرمة جيه سميث كاميرون أثناء لقاؤها على الهواء مباشرة قبل بدء الحفل، وفاجأها بقبلة بعد سؤال طرحه عليها من مشهد يجمع بينهم في المسلسل وهو "هل تكرهيني ؟"، وفور أنا أجابته بنعم استكمالا لهذا المشهد، قبلها ورحل وهي تبتسم لعدسات الكاميرا.

"You really hate me, don't you?" Kieran Culkin interrupts J. Smith-Cameron's interview, and the two share a kiss at the #Emmys. https://t.co/9iw2qNxL1N pic.twitter.com/cO61wvnJ99