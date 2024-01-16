الاتحاد الأوروب يفرض عقوبات على القيادي في حماس يحيى السنوار

أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، رئيس حركة المقاومة «حماس» في غزة يحيى السنوار، بقائمة عقوباتها ردًا على ما وصفته بـ«الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل في أكتوبر الماضي».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، يخضع السنوار، الآن لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين يُحظر على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.

وفي نوفمبر الماضي، دعت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا لورانس بون، إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسئولي حماس، خصوصا عقوبات مالية قد تأخذ شكل تجميد للأصول.

وأصدرت فرنسا مرسوما يقضي بتجميد أصول زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر على أراضيها، لمدة ستة أشهر بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وفي مرسوم مماثل مؤرخ في 13 نوفمبر، أعلنت باريس أنها ستجمد لمدة ستة أشهر أصول محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والمدرج على القائمة الأمريكية لـ«الإرهابيين الدوليين» المطلوبين منذ العام 2015.

من جهتها، فرضت لندن أيضا عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر، على ستة أفراد هم أربعة من قادة حماس واثنان متّهمَان بتمويل الحركة، بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار.