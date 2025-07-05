التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ربع نهائي مونديال الأندية

تترقب جماهير كرة القدم العالمية مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، في السابعة من مساء اليوم السبت، على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم" بمدينة أتلانتا، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويخوض الفريق الباريسي اللقاء منتشيًا بفوزه الكاسح على إنتر ميامي الأمريكي برباعية نظيفة في دور الـ16، بينما تأهل بايرن ميونخ بعد تجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2، في مباراة شهدت تألق النجم هاري كين.

وفي ظل الترسانة المميزة من النجوم في كلا الفريقين، يُتوقع أن تشهد القمة الأوروبية المرتقبة تشكيلتين قويتين، رغم بعض الغيابات المؤثرة.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – إيساكا باتشو – نونو مينديز

خط الوسط: روبن نيفيز – فابيان رويز – فيتينيا

خط الهجوم: برادلي باركولا (دوي) – عثمان ديمبيلي – خفيتشا كفاراتسخيليا

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر – جوناثان تاه – دايوت أوباميكانو – يوسيب ستانيشيتش

خط الوسط: ليون جوريتسكا – جوشوا كيميش – مايكل أوليز – جمال موسيالا – سيرج جنابري

خط الهجوم: هاري كين

مباراة تحمل في طياتها كل عناصر الإثارة والتشويق، بين طموح الباريسيين في معانقة المجد العالمي، وخبرة البافاريين الباحثين عن استعادة اللقب.